На приватизацию в І полугодии выставят госпакеты двух энергогенерирующих компаний

Фонд Государственного имущества Украины планирует в первом полугодии текущего года выставить на приватизацию госпакеты акций еще двух энергогенерирующих компаний.

Об этом сегодня, 31 января, сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО. По его словам, ФГИУ также рассчитывает до конца года завершить приватизацию всех планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний.

Напомним, в этом году ФГИУ планировал выставить на продажу госпакеты акций двух генерирующих компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

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