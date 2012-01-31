ФГИУ выступает за приватизацию Одесского припортового завода

Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО выступает за приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Глава ФГИУ отметил, что правительство должно определить время, когда ОПЗ лучше выставить на продажу. По его словам, это необходимо сделать "или сейчас, с этой ценой на газ, или после того, как будет достигнуто какое-то взаимопонимание в газовом вопросе".

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что после того как правительство примет решение о приватизации предприятия, Фонда госимущества "очень быстро будет выводить его на приватизацию". Предприятию необходим приход частного инвестора, поскольку с действующей сегодня ценой его работа становится проблематичной, подчеркнул председатель ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года Верховная Рада Украины отказалась включить в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, акции ОАО “Одесский припортовый завод”. Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.