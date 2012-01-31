Фондовые рынки успешно завершили январь, оставаясь в рамках растущего тренда - эксперт

Мировые фондовые площадки успешно завершили январь, оставаясь в рамках растущего тренда.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, американские фондовые индикаторы выросли за месяц в среднем на 5,3%, европейские – на 4,8%, российский – на 7,8%, украинский рынок акций – на 3,5%. Кстати, американские фондовые индикаторы фактически торгуются на уровне лета 2011 года – это максимальные значения с начала 2009 года.

Поэтому, подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, «для дальнейшего движения наверх ведущих мировых фондовых индикаторов необходимы серьезные предпосылки. Однако, как мы видим, пока ничего подобного на горизонте не предвидится – долговые проблемы в Европе остаются в центре внимания, по-прежнему не установлены параметры реструктуризации госдолга Греции, а заявления европейских политиков на сей счет носят неоднозначный характер - в марте Греции понадобится новая финансовая поддержка, чтобы избежать банкротства».

В то же время, считает эксперт, сейчас отсутствуют и серьезные предпосылки для снижения рынков, хотя коррекционное движение вниз ведущих мировых фондовых индикаторов не помешало бы для снятия перекупленности. Пока же, по ее мнению, рынки, продолжат колебаться, скорее всего, в сложившемся диапазоне, вблизи верхних границ, а март, возможно, и станет той отправной точкой для фондовых площадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фондовые рынки снова тонут в Эгейском море