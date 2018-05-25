Фондовые рынки снова тонут в Эгейском море

Нигилизм в умах игроков фондовых рынков воцарился уже давно. Это стало естественной реакцией на чересчур затянутый и продолжающийся более года негатив из Европы. Под влиянием данного фактора инвесторы утратили чувствительность к «плохим» новостям. Но (обратная сторона медали) и к «хорошим» тоже.

Психология как драйвер роста

Бесконечные пертурбации вокруг финансовых проблем в Евросоюзе, иногда вдруг близких к решению – и снова только более углубляющихся – не могли не надоесть рынку. Как следствие, инвесторы в выборе своих решений при работе с акциями сейчас больше руководствуются скорее внутренним чутьем, чем реальными подсказками извне.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, ключевой фактор, который сейчас предопределяет ежедневную динамику глобальных фондовых рынков – психология участников. Иными словами, объяснил он, когда все настроены на снижение – оно становится наименее вероятным сценарием. Рост стоимости рисковых активов продолжает носить «анемичный» характер, и складывается впечатление, что рост спроса на риск происходит при отсутствии роста аппетита к риску. Это означает, что, несмотря на продолжение восходящей тенденции, единственным сильным аргументом в пользу ее преобладания является уверенность многих участников рынка в неизбежности драматичной коррекции.

В свою очередь, считает аналитик, низкие объемы торгов на украинском рынке акций все еще не позволяют достоверно говорить о будущей направленности вектора движения. Для того, чтобы индекс UX демонстрировал положительную динамику по ходу дня, необходимым условием является одновременный рост на зарубежных площадках. Идея «догонять вчерашний рост» вряд ли применима к украинскому рынку в сегодняшних условиях.

Украинский рынок - тренду вопреки

Вышеозвученная мысль эксперта получила в последние дни неожиданное продолжение. Так, украинский рынок акций впервые за долгий период вдруг пошел против глобального тренда.

Как отметил П.Ильяшенко, «рост глобальных фондовых индексов 26 января разбудил скрытый потенциал украинского рынка акций. В результате мы стали свидетелями уже непривычного явления – почти 3%-го роста индекса UX на фоне возросшего объема торгов. При этом сами американские индексы не сумели удержаться на достигнутых уровнях и из состояния вялотекущего роста перешли в состояние начала коррекции».

Еще больший разрыв с мировыми рынками отечественные площадки продемонстрировали в ходе торговой сессии 27 января. В этот день уже экономика США, в течение длительного периода поддерживающая оптимизм инвесторов, преподнесла весьма неприятный сюрприз. Европейские новости также добавили негатива к американским новостям.

Как сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», рынки акций Европы и США 27 января закрылись незначительным снижением после информации о росте ВВП США в четвертом квартале 2011 года на 2,8%, тогда как прогноз составлял 3%. Особенно инвесторов разочаровали детали: большая часть роста ВВП пришлась на рост запасов, что говорит о вероятном замедлении роста уже в текущем квартале. В Европе Fitch понизил суверенные рейтинги ряда стран, оставив рейтинг Франции (ААА) без изменений.

В то же время, подчеркивают аналитики, украинский рынок акций 27 января проигнорировал негативный внешний фон и вырос. Лидерами роста стали машиностроительные фишки: «Мотор Сич» (+2,9%) и Стахановский ВСЗ (+6,8%). Если последняя уже опубликовала предварительные результаты за 2011 год, то отчетность первой ожидается в конце текущей недели. Многие «голубые фишки» Украинской биржи в феврале должны опубликовать предварительные результаты за 2011 год, и данные по некоторым компаниям могут преподнести как приятные сюрпризы, так и разочаровать инвесторов, полагают аналитики.

Извне - не фактор?

По ходу следующей, предпоследней торговой сессии месяца, 30 января, отечественный фондовый рынок, вопреки глобальному тренду, снова вырос, и это на фоне негатива на западных площадках, но благодаря «родным» эмитентам!

Аналитики ИГ «АРТ КАПИТАЛ» считают, что у западных инвесторов вызвало обеспокоенность то, что переговоры о реструктуризации долга Греции еще не завершились. Кроме того, значительно выросла доходность 10-летних гособлигаций Португалии - до 17,4%. Основные европейские индексы 30 января снизились более чем на 1%. Рынки США также закрылись снижением, однако не таким значительным, как в Европе. Так, индекс S&P 500 потерял 0,25%.

По словам аналитиков «АРТ КАПИТАЛ», в то время как мировые рынки снижались, украинский индекс UX 30 января продемонстрировал совершенно противоположную динамику. Рост на Украинской бирже произошел благодаря значительному росту акций «Мотор Сичи» (+4,5%). Ожидается, что компания опубликует предварительные результаты за 2011 год в начале февраля. После такого же отчета годом ранее акции «Мотор Сичи» взлетели на 10%.

В свою очередь, П.Ильяшенко считает, что рост украинского рынка акций на фоне коррекции на глобальных площадках является скорее исключением. По его мнению, украинский рынок акций 30 января сделал ставку на умеренный характер коррекции в Соединенных Штатах и по факту закрытия американской торговой сессии оказался прав. В то же время, рост украинского рынка акций 30 января был обеспечен за счет акций лишь одного эмитента – «Мотор Сичи». Иными словами, акции представителей широкого рынка все еще не пользуются спросом.

Тем не менее, положительных корпоративных отчетов отечественных эмитентов для продолжения роста украинского рынка не хватит, а ситуация на глобальных рынках к концу января изрядно подпортилась. Как уже было сказано, «греческий вопрос» снова озаботил инвесторов, которые, к тому же, лишились поддержки заокеанской экономики.

Как отмечают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), финансовые рынки на предпоследней неделе января были подвержены высокой волатильности. Причиной турбулентности были события, связанные со списанием государственного долга Греции. Настроения на рынках то улучшались, то ухудшались в зависимости от наличия или отсутствия прогресса в переговорах между правительственными органами и инвесторами – держателями греческих государственных долговых бумаг, подлежащих списанию. К концу недели переговоры «застопорились» ввиду отсутствия компромисса по размеру процентной ставки купона по облигациям, на которые обменяют греческий долг.

По словам аналитиков, новости из-за океана на прошлой неделе также не были однозначными. Инвесторы позитивно восприняли решение ФРС США оставить размер базовой ставки на низком уровне. Это решение усилило ожидания инвесторов, что программа QE3 все же будет реализована. Плохие новости поступили в пятницу, 27 января, когда стало известно, что ВВП США в четвертом квартале 2011 года увеличился на 2,8% вместо ожидаемых 3%.

А Греция против!

Накануне неформального саммита Евросоюза, прошедшего 30 января в Брюсселе, Греция снова преподнесла сюрприз. Представитель правительства страны сделал неожиданное, с оглядкой на прошлые и текущие события, заявление.

Оказалось, что Греция возмущена намерением Евросоюза контролировать ее финансовую политику. Пресс-секретарь греческого правительства Пантелис Капсис заявил, что бюджет страны должен оставаться зоной исключительной ответственности национального правительства.

Накануне в СМИ появилась информация, что на предстоящем саммите Евросоюза Греции будет предложено отказаться от финансового суверенитета и передать учреждениям ЕС часть полномочий по контролю над своими бюджетными расходами. Предложение связано с тем, что Греция не выполняет условия, на которых ей предоставляется международная финансовая помощь.

Заявление Греции интересно тем, что намного ранее предыдущее правительство государства уже имело очень серьезные разногласия с руководством Евросоюза в целом, что и привело к его отставке. Сейчас же снова складывается ситуация, когда греческое правительство совсем не против получать от ЕС внушительные вливания, однако распоряжаться ими предпочитает по собственному усмотрению (весьма похоже на отношение нашего Кабмина к кредитам МВФ). То есть, возможно, в Евросоюзе назревает очередной конфликт.

Очередным шагом к выходу из долгового кризиса стал брюссельский саммит ЕС, состоявшийся в предпоследний день января и сопровождавшийся массовыми акциями протеста. На саммите был принят ряд документов, которые призваны снять напряжение в финансовом секторе и социальной политике Европы. Однако и здесь не обошлось без разногласий. Так, Великобритания и Чехия отказались подписать новое фискальное соглашение региона, и это снова продемонстрировало отсутствие единого подхода в политике ЕС.

Все хорошо, однако...

В целом стоит отметить, что первый месяц нового года оказался удачным для глобальных и отечественного фондовых рынков.

По словам начальника аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елены Евдоченко, фондовые площадки успешно завершили январь, оставаясь в рамках растущего тренда. Американские фондовые индикаторы выросли в среднем на 5,3%, европейские – на 4,8%, российский – на 7,8%, украинский рынок акций – на 3,5%. Кстати, американские фондовые индикаторы фактически торгуются на уровне лета 2011 года – это максимальные значения с начала 2009 года.

Поэтому, подчеркнула Е.Евдоченко, «для дальнейшего движения наверх ведущих мировых фондовых индикаторов необходимы серьезные предпосылки. Однако, как мы видим, пока ничего подобного на горизонте не предвидится – долговые проблемы в Европе остаются в центре внимания, по-прежнему не установлены параметры реструктуризации госдолга Греции, а заявления европейских политиков на сей счет носят неоднозначный характер - в марте Греции понадобится новая финансовая поддержка, чтобы избежать банкротства».

В то же время, считает эксперт, сейчас отсутствуют и серьезные предпосылки для снижения рынков, хотя коррекционное движение вниз ведущих мировых фондовых индикаторов не помешало бы для снятия перекупленности. Пока же, по ее мнению, рынки продолжат колебаться, скорее всего, в сложившемся диапазоне, вблизи верхних границ, а март, возможно, и станет той отправной точкой для фондовых площадок.

Напоследок необходимо добавить, что для украинской экономики последние дни января принесли ряд сильного негатива.

Так, авторитетная делегация Кабмина не смогла договориться в Вашингтоне с Международным валютным фондом об очередном транше кредита, что сулит, несмотря на оптимизм нашего правительства, проблемы с госфинансами в этом году.

Кроме того, резолюция ПАСЕ относительно политической ситуации в Украине, помимо прочего, не способствует доверию инвесторов. Тем более, что даже всегда пышущий оптимизмом премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине пока нет условий для привлечения иностранного капитала…

Поэтому о решающих внутренних драйверах роста отечественного рынка ценных бумаг, кроме возможных позитивных отчетов «голубых фишек», сейчас стоит забыть.

Владимир Оранский (УНИАН)