Олег Салмин сконцентрирует 60,1% компании «XXI Век»

Предложение основного акционера, исполняющего обязанности председателя Совета директоров компании «XXI Век» и генерального директора компании Олега САЛМИНА выкупить акции у «Реннессанс Групп», владеющей 25% в компании Ovaro, позволило ему сконцентрировать 60,1% в компании «XXI Век».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Я предложил коллегам из «Ренессанс Групп» выкупить их долю по рыночной цене на сегодняшний день, а также реструктуризировать долги, которые были у «XXI Века» на 3,2 млн. долл. путем конвертации долга в акции компании, на что они согласились», - прокомментировал сделку О.САЛМИН.

Согласно сообщению, Ovaro Holding Limited стала крупнейшим акционером компании «XXI Век». Двумя основными акционерами компании были О.САЛМИН и Renaissance Group Holdings Limited («Ренессанс Груп»).

Компания Bremille Investments Limited, которая опосредованно принадлежит О.САЛМИНУ, согласилась купить 2 тысячи обычных акций, что составляет 25% акционерного капитала, в Ovaro за около 5,4. млн. долл. у компании Acermus Limited, опосредованно принадлежавшей «Ренессанс Групп».

На данный момент Ovaro владеет 268 млн. 395 тыс. 302 акции, что составляет примерно 60,1% акционерного капитала компании «XXI Век». В результате транзакции, О.САЛМИН будет контролировать примерно 60,1% акционерного капитала компании через Ovaro. Общее владение Ovaro акциями «XXI Века» остается неизменным.

Компания также сообщает, что 31 декабря 2011 года у «XXI Века» были долговые обязательства примерно 3,2 млн. долл. (1,96 млн. долл. компания должна Dorvell и 1,23 млн. долл. «Ренессансу»). Эти суммы представляют основную сумму долга и процентов по ним. В соответствии с условиями договора об изменениях, Dorvell и «Ренессанс» соглашаются отказаться от своих прав требования к компании «XXI Век» по долгам в соответствии с договорами.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января т.г. торговля акциями девелопера возобновлена.