ФГИУ определил оценщика госпакета "Днепроэнерго"

Компания ООО "УСК - Консалтинг" (Харьков) признана победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурса по отбору оценщика 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Оценка будет проведена с целью последующей продажи 25% "Днепроэнерго" единственному участнику конкурса по приватизации данного госпакета - DTEK Holdings Ltd.

Напомним, единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.