Эксперт: украинский фондовый рынок возвращается к жизни

Украинскому рынку акций во вторник, 31 января, опять удалось оказаться сильнее глобальных бирж – и вновь благодаря избирательному спросу участников.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, вслед за интересом к бумагам компании «Мотор Сич» рынок взялся за акции генерации на фоне сообщения о вероятной приватизации «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» уже в первом полугодии 2012 года. «Таким образом, можно лишь констатировать возвращение жизни на украинский рынок акций. Что не удивительно, объектом спроса становятся акции с наиболее сильными рыночными позициями (ликвидность, прибыль и корпоративное будущее)», - считает аналитик.

В то же время, отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, события на зарубежных площадках уже разворачиваются не столь благоприятно для покупателей. Хотя фондовым индексам США во вторник вновь удалось удержаться от глубокой коррекции, экономические данные все же начинают разочаровывать. При этом источником разочарования служит не столько динамика макропоказателей, сколько несоответствие завышенным ожиданиям рынка. Единственным позитивным сюрпризом стал рост китайского индекса деловой активности PMI.

Таким образом, по мнению аналитика, вероятность негативных сюрпризов при публикации экономических данных из Соединенных Штатов сегодня и в пятницу, 3 февраля, существенно увеличилась. В свою очередь, это значит, что шансы индекса S&P 500 удержаться выше отметки 1300 пунктов существенно снизились. В результате для возобновления позитивного моментума на глобальных рынках данные о динамике деловой активности в США (индекс ISM PMI) должны удивить в лучшую сторону. В противном случае украинский рынок акций также будет ожидать снижение.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 января, вырос на 0,96% – до 560,78 пункта. Общий объем торгов составил 634 млн. 94 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 2,16% – до 1514,35 пункта. Общий объем торгов составил 153 млн. 671 тыс. грн., из них на срочном рынке – 66 млн. 41 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фондовые рынки снова тонут в Эгейском море