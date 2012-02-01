Украинский фондовый рынок сегодня снова значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 февраля, повысился на 2,49% – до 574,72 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 269 млн. 507 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,23% – до 1563,26 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 162 млн. 423 тыс. грн., из них на срочном рынке – 101 млн. 317 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фондовые рынки снова тонут в Эгейском море