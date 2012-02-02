Индекс Украинской биржи продолжил восходящее движение шестую сессию подряд - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 1 февраля, демонстрировал рост, продолжая свое восходящее движение шестую торговую сессию подряд.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее информации, динамику лучше рынка на Украинской бирже в среду демонстрировали акции большинства представителей ГМК. Открылась торговая сессия в умеренном плюсе, чему способствовали позитивные сигналы из-за рубежа. Опубликованные с утра в Китае статистические данные стали драйвером роста европейских и российских индикаторов. Индекс PMI «Поднебесной» неожиданно вырос до 50,5 пункта, указывая на повышение деловой активности в стране, в то время как ожидалось снижение показателя ниже отметки 50 пунктов.

Как отметила Я.ЛАВРИК, в течение дня вышли аналогичные данные по европейским странам и также оказались лучше прогнозов аналитиков. В частности, индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Германии в январе составил 51,0 пункта против прогноза 50,9 пункта, показатель еврозоны составил 48,8 пункта, что на 0,1 пункта выше ожиданий рынка.

По словам аналитика, также благоприятствовали покупкам в среду итоги размещения португальских суверенных бумаг. Долговое агентство страны IGCP продало векселя двух выпусков со сроками обращения 105 и 168 дней на общую сумму 1,5 млрд. евро, что соответствует запланированному объему. При этом доходность векселей сократилась по сравнению с предыдущим аукционом. После объявления результатов аукционов доходность суверенных бумаг на вторичном рынке также снизилась.

Я.ЛАВРИК сообщила, что несколько хуже ожиданий экспертов оказались данные по индексу ISM в обрабатывающей промышленности в январе в США, а также статистика по рынку труда от ADP. Согласно данным компании ADP занятость частном несельскохозяйственном секторе США в январе повысилась на 170 000 против ожидаемого роста на 185 000. ADP традиционно публикует данные перед выходом статистики Министерства труда США по рынку труда и позволяет инвесторам предварительно оценить, какими могут быть официальные статданные.

По словам аналитика, показатель оказался немногим хуже прогноза и значительно ниже показателя прошлого месяца, когда рост занятости, по оценкам компании, составил 325 тыс. Согласно прогнозам аналитиков, пятничные данные Минтруда также покажут ухудшение ситуации. Ожидается, что в январе занятость в несельскохозяйственном секторе повысится всего на 125 тыс. после роста на 200 тыс. в декабре.

Тем не менее, считает Я.ЛАВРИК, данные из США не оказали негативного влияния как на динамику зарубежных рынков, так и на сводный биржевой индикатор Украинской биржи. Все бумаги индексной корзины завершили день в плюсе. Наибольший рост продемонстрировали большинство представителей ГМК во главе с лидерами сегодняшних торгов бумагами Енакиевского метзавода (+7,96%), Ясиновского КХЗ (+5,32%), Азовстали (+6,72%).

Аналитик подчеркнула, что металлурги в среду начали публиковать свои производственные показатели за январь. В частности, заметно порадовали игроков результаты Енакиевского метзавода. После слабых производственных результатов декабря предприятие смогло заметно улучшить показатели в январе. По сравнению с декабрем 2011 года ЕМЗ увеличил производство основных видов металлопродукции на 13-19%, что превысило план предприятия.

По информации Я.ЛАВРИК, хуже рынка на Украинской бирже в среду выглядели акции «Укртелекома» (+1,03%) и «Мотор Сичи» (+1,52%). Бумаги «Мотор Сичи» в последние сессии показали активный рост, и игроки сочли его локально перекупленным. Тем не менее, спрос на акции эмитента сохраняется, и они держатся в лидерах по объему торгов. «Основной инвестиционной идеей в акциях машиностроителя остается ожидание сильных квартальных результатов», - подчеркнула аналитик.

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Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 февраля, вырос на 2,49% – до 574,72 пункта. Общий объем торгов составил 269 млн. 507 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 3,23% – до 1563,26 пункта. Общий объем торгов составил 162 млн. 423 тыс. грн., из них на срочном рынке – 101 млн. 317 тыс. грн.