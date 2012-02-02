WIG-Ukraine закончил январь 6,4% ростом

Варшава. Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (ВФБ) WIG-Ukraine закончил торги января почти 6,4% ростом, достигнув максимальных своих значений с начала ноября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, зафиксированный в первом месяце года рост стал вторым самым крупным увеличением украинского индекса после его 8,6% плюса в мае 2011 года, когда он был запущен.

WIG-Ukraine, который в первый день торгов 4 мая просел с базовых тысячу пунктов до около 910 п., закрылся в прошлом месяце на уровне 754,17 п.

С мая, кроме первого месяца, индикатор украинских компаний вырос только в июле (+0,8%) и октябре (+2,1%), а самое большое его падение было зафиксировано в августе и ноябре (по около 10%).

Своего минимального значения WIG-Ukraine достиг во второй половине декабря прошлого года на уровне около 650 пунктов.

Среди входящих в индекс 10 компаний в январе подешевели только бумаги крупнейшей на ВФБ украинской компании Kernel, которые потеряли около 0,3%, увеличив тем самым падение за год до 15,6%.

Акции входящей в индекс «голубых фишек» компании на закрытии 31 января стоили 68,5 злотых при 88 злотых своей максимальной цены достигнутой в феврале прошлого года (1USD=3,2PLN).

Больше всего в прошлом месяце подорожали бумаги дебютировавшего на ВФБ в июне 2011 года производителя яиц Ovostar Union, которые прибавили 35%, увеличив тем самым рост с момента дебюта до более, чем 50% - до 95 злотых.

Акции также дебютировавшего в июне прошлого года производителя аккумуляторов Westa подорожали в январе на более, чем треть, но с начала дебюта его бумаги подешевели на 66% до около 4 злотых за штуку.

Три других прошлогодних украинских дебютанта на польском фондовом рынке агропромышленные Industrial milk company (IMC) и KSG-Agro, а также добытчик угля Сoal Energy подорожали в январе на около 9, 6,5 и 1% соответственно.

С дебюта больше всего подорожал Сoal Еnergy – почти на 16%, в то время, как IMC потерял почти столько же, а KSG-Agro поднялся на 3,5%.

Дебютировавшие на ВФБ в конце 2010 года компании Milkiland, Sadovaya и Agroton подорожали в январе на около 12,5, 7 и 8%, но за последние 12 месяцев падение их капитализации составило более 60, 25 и 45%.

Агропромышленная Astarta, которая первой среди украинских компаний продала свои акции на Варшавской бирже в 2006 году, подорожала за первый месяц нового года на более, чем 10% до почти 60 злотых за акцию.

Однако, за последний год капитализация компании, бумага которой максимально стоила более 100 злотых, снизилась на почти 40%.

Главный индикатор варшавского рынка WIG20 закончил январь 6,3% плюсом, закрывшись на максимальных своих значениях с половины ноября прошлого года, на фоне 7,5% и 9,5% роста индексов средних и небольших компаний mWIG40 и sWIG80.

Индикатор всего рынка WIG за прошлый месяц прибавил 6,8%.

В тоже время за последние 12 месяцев главные индексы польского рынка потеряли от около 14% (WIG20 и WIG) до 18-25% (mWIG40 и sWIG80).

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