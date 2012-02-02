АМКУ разрешил ДТЭК приобрести госпакет «Днепроэнерго»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение энергохолдингу ДТЭК на приобретение приватизируемого 25% госпакета акций ПАО «Днепроэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Рафаэль КУЗЬМИН.

«По-моему, такое разрешение нами было предоставлено», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

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Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.