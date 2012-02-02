Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Государственную программу приватизации на 2012-2014 годы, сообщает сайт Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, Верховная Рада 13 января приняла Закон «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Данным законом утверждена Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

В законе отмечается, что целью Программы является содействие оптимизации доли государственного сектора экономики в условиях рынка, повышение эффективности экономики и усиление ее конкурентоспособности.

Данным законом предусмотрено внедрение упрощенных способов продажи объектов государственной собственности (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, относящихся к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае, когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов). В частности, следующих способов: продажи по методу уценки до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи; дробления пакетов акций (относительно пакетов акций, которые принадлежат государству в размере менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажи их отдельными лотами на фондовых биржах; продажи без объявления цены.

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Программа выполняется в три этапа. Во время первого этапа (І полугодие 2012 года) создается необходимая правовая, нормативная и организационная база для перехода к приватизации на основах, определенных программой.

Во время второго этапа (ІІ полугодие 2012 года – 2013 год) завершается продажа объектов малой и массовой приватизации и объектов, приватизация которых началась до вступления в силу программы. Мероприятия по выполнению программы на втором этапе включают: привлечение к приватизации всех объектов групп А, В, Д, Е и Ж, а также тех, приватизация которых началась до вступления в силу программы, и завершение их продажи до конца 2013 года; завершение процесса закрытия сертификатной приватизации; внедрение приватизации объектов государственной собственности вместе с земельными участками, на которых они расположены; формирование перечня объектов, приватизация которых завершается в 2013-2014 годах.

Во время третьего этапа (2014 год) предусматривается завершение приватизации как широкомасштабного социально-экономического проекта, подготовка предложений относительно внесения изменений в законодательство в части определения функций органов управления, включая Фонд государственного имущества Украины, для обеспечения перехода от процесса приватизации к продаже объектов государственной собственности как функции по управлению объектами государственной собственности. Мероприятия по выполнению программы на третьем этапе включают: завершение процедур продажи объектов; подготовку предложений относительно внесения изменений в законодательство в сфере приватизации в части переориентации заданий органов приватизации на учет и управление объектами государственной собственности.

В законе отмечено, что выполнение программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе экономики будет сформирован производственный комплекс, который способен обеспечить эффективное выполнение государством своих функций; привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент.

Прогнозный объем поступлений в течение действия программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд. грн.