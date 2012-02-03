Итоги приватизации в Беларуси оказались провальными

Минск. Государственный комитет по имуществу Беларуси в 2011 году не смог продать 81% запланированных к приватизации объектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил в четверг, 2 февраля, на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу заместитель премьер-министра Беларуси Сергей РУМАС.

По его мнению, в Беларуси необходимо активизировать приватизацию государственных предприятий.

«В Беларуси необходимо активизировать процессы реформирования структуры государственной собственности. Чем раньше мы это начнем делать, тем больше у нас шансов развиваться быстрее, по современным мировым технологиям. И приватизация – это крайне важный источник такого развития», - сказал вице-премьер-министр Беларуси.

С. РУМАС отметил, что в 2011 году проданы государственные пакеты акций 34 акционерных обществ, что почти в 7 раз больше, чем в 2010 году. При этом это составляет только 19% от общего количества обществ, запланированных к приватизации в 2011 году.

«Таким образом, по сути, итоги реализации плана приватизации совсем не утешительные и, если прямо сказать, провальные», - подчеркнул С. РУМАС.

Как сообщал УНИАН ранее, Госкомимущества Беларуси в 2012 году планирует провести приватизацию 133 акционерных обществ, в том числе 83 перенесенных из плана 2011 года, 7 занесенных в план приватизации на 2012 год и 43 – новых предприятий. На 2013 год предложено 22 предприятия: 13 в плане были и 9 внесено новых.

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