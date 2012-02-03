Торги по продаже "Винницаоблэнерго" не состоялись

12:49, 03 февраля 2012
Фондовый рынок
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Намеченное на сегодня, 3 февраля, заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в ФГИУ, на сегодняшнем заседании конкурсной комиссии из ее членов присутствовали только двое представителей Фонда и один представитель "Винницаоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, намеченное на 20 января заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго" также не состоялось из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии.

ФГИУ допустил к участию в конкурсепо продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" все три компании, подавших заявки на конкурс, - ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

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