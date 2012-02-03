Выступление главы ФРС в четверг прошло незаметно для фондовых рынков - эксперты

Выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ перед бюджетным комитетом США в четверг, 2 февраля, прошло незаметно для фондовых рынков.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре.

По информации аналитиков, перед выходом в пятницу важной макростатистики по рынку занятости США фондовые биржи в четверг торговались в узком диапазоне. Европейский индекс Stoxx600 прибавил всего 0,2%, американский S&P 500 - 0,1%. Б.БЕРНАНКЕ заявил, что за последние несколько месяцев показатели расходов, производства и рынка труда демонстрируют признаки улучшения, однако вялый рост сделал экономику уязвимой к потрясениям. Согласно консенсус-прогнозу «Блумберг», количество новых рабочих мест в США вне сельхозсектора и в частном секторе составят 140 тыс. и 160 тыс. соответственно. При этом уровень безработицы не изменится и составит 8,5%.

Как отмечают аналитики, украинский индекс UX, после роста 6 сессий подряд на 10%, в четверг снизился на 1,4%. Падение зафиксировали все индексные бумаги Украинской биржи, за исключением «Стирола» (+0,3%). Лидерами падения оказалась металлургия. Так, Енакиевский метзавод опустился на 3,9%, Авдеевский КХЗ – на 3%, «Азовсталь» - на 2,7%.

По словам аналитиков, в четверг вышли негативные новости для украинских вагоностроителей, поставив их производственные планы под угрозу срыва. В металлургии позитивными являются планы «Метинвеста» инвестировать порядка 4 млрд. долларов в модернизацию и расширение производства «Азовстали».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 февраля, вырос на 0,75% – до 579,06 пункта. Общий объем торгов составил 432 млн. 66 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,42% – до 1541,10 пункта. Общий объем торгов составил 145 млн. 390 тыс. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. 727 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФондовые рынки снова тонут в Эгейском море