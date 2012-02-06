Фондовые рынки на этой неделе ожидает мягкая коррекция - эксперт

На данный момент довольно трудно спрогнозировать результаты фондовых индексов по итогам текущей недели, однако сейчас аргументы в пользу мягкой коррекции выглядят более убедительными.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. По его мнению, «в начале недели все говорит в пользу неизбежности перехода инициативы от покупателей к продавцам и снижению стоимости акций в формате фиксирования прибыли». Однако в условиях давно назревшей коррекции снижение стоимости рисковых активов выглядит скорее закономерным и не кажется реакцией на изменение новостного фона к худшему.

При этом, отметил аналитик, «выходные не принесли окончательного решения греческого вопроса, хотя будет несколько наивно полагать, что для рынков акций такое развитие ситуации является сюрпризом». Это подтверждает и доходность облигаций Греции, которая уже давно указывает на фактическое состояние дефолта, равно как и очень мягкая реакция финансовых рынков сегодня утром.

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