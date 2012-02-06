Ситуация с долгом Греции будет определять тон торгов акциями на текущей неделе - эксперты

Отсутствие результата по переговорам о реструктуризации долга Греции будет определять тон торгов акциями на текущей неделе.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

По словам аналитиков, ситуация с переговорами в Греции затягивает принятие решения о выделении стране очередного транша помощи в размере 130 млрд. евро. Очевидно, все внимание рынка будет приковано к данному вопросу, поскольку 20 марта Греция должна погасить 14,5 млрд. евро по облигациям. В четверг, 9 февраля, также ожидается подписание заключительного соглашения о реструктуризации долга страны.

Как отмечают аналитики, фондовые рынки США и Европы в пятницу, 3 февраля, зафиксировали значительный рост на фоне сильной статистики по рынку труда США. Индекс Stoxx-600 прибавил 1,7%, S&P 500 - 1,5%. Количество новых рабочих мест в январе за исключением с/х сектора составило 243 тыс., существенно превысив консенсус-прогноз. Уровень безработицы снизился на 0,2 пункта до 8,3%. Рынки ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы в США.

По информации аналитиков, по результатам прошлой недели украинский индекс UX вырос на 5,7%, продемонстрировав самый значительный недельный рост с декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 3 февраля, вырос на 0,33% – до 580,99 пункта. Общий объем торгов составил 297 млн. 997 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,93% – до 1555,36 пункта. Общий объем торгов составил 152 млн. 458 тыс. грн., из них на срочном рынке – 79 млн. 700 тыс. грн.

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