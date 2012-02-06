ЛЭО и VS Energy допущены к участию в конкурсе по продаже «Черновцыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») к участию в конкурсе по продаже 45% государственного пакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ. Напомним, 30 января, был последний день приема заявок на конкурс по продаже госпакета акций «Черновцыоблэнерго». Всего на участие в конкурсе поступило две заявки.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго». Приватизационный конкурс по продаже 45% госакций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн. Уставный фонд «Черновцыоблэнерго» составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.