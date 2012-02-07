VS Energy International Ukraine признано победителем конкурса по продаже "Черновцыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО "Черновцыоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 7 февраля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Черновцыоблэнерго" - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine - было проведено 7-ми шаговое повышение цены с размером одного шага в 650 тыс. грн., в результате чего VS Energy International Ukraine предложила за 45% "Черновцыоблэнерго" наивысшую цену в 70 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше его начальной цены (65 млн. грн. – УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми ЛЭО предложила за 45% "Черновцыоблэнерго" 65 млн. 450 тыс. грн., второй участник конкурса предложил за приватизируемый пакет 65 млн. 100 тыс. грн.

Напомним, на участие в конкурсе по продаже 45% госпакета акций ПАО "Черновцыоблэнерго" поступило две заявки - от ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина»). Обое компании были допущены к участию в конкурсе.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго».

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн. Уставный фонд «Черновцыоблэнерго» составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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