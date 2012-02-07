Фондовые биржи Европы и США снижаются из-за возможного дефолта Греции - эксперты

Фондовые биржи Европы и США в понедельник, 6 февраля, закрылись в красной зоне на фоне опасений касательно возможного дефолта Греции.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, вчерашний день был небогат на макроэкономическую статистику, поэтому инвесторы следили за новостями из Европы. Процесс одобрения греческим парламентом новых экономических реформ затянулся, что в свою очередь, увеличивает риск дефолта. В марте стране предстоит платеж по госдолгу в размере 15 млрд. долларов, для чего необходим новый транш помощи от ЕС, ЕЦБ, МВФ. Часть мер уже была принята вчера, и сегодня на протяжении дня могут появиться информация касательно принятия экономических реформ в Греции.

Аналитики отмечают, что из сегодняшней статистики стоит обратить внимание на данные по торговому балансу по Франции и промышленному производству из Германии. Свои финансовые отчеты сегодня представят такие компании как Coca-Cola, UBS, Western Union и BP. Кроме этого, в 17.00 по киевскому времени состоится выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ касательно экономических перспектив США и финансовых рынков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фондовые рынки снова тонут в Эгейском море