Эксперты: акции украинского агросектора на ВФБ показали впечатляющий рост

Практически все акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 6 февраля, продемонстрировали впечатляющий рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс украинских акций WIGUKR в понедельник поднялся на 4,7%. Котировки Astarta прибавили 8,3%, Kernel - 8,6%, KSG Agro - 0,7%, Milkiland - 1,9%. При этом акции Industrial Milk Company потеряли 0,4%. Бумаги Coal Energy просели на 1,2%, в то время как Sadovaya Group - укрепились на 1,7%. Котировки WESTA снизились на 4,8%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник все нефтегазовые компании торговались в плюсе. Cadogan Petroleum прибавил 3,2%, JKX Oil & Gas - 2,3%, Regal Petroleum - 0,4%. Торги бумагами Ferrexpo закрылись ростом котировок на 2,0%. В то же время, акции MHP просели на 1,1%.