ФГИУ в мае начнет приватизацию обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен в мае 2012 года начать приватизацию пакетов акций предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов), которые находятся в собственности государства.

Соответствующий приказ ФГИУ с планом-графиком выставления на продажу в 2012 году газораспределительных и газоснабжающих компаний (№145 от 27 января 2012 года) обнародован сегодня на сайте ведомства. Согласно документу, продажа компаний должна начаться в мае 2012 года, всего продаже подлежит 48 пакетов акций от 1% до 26% уставного капитала.

«На сегодняшний день идет процесс передачи акций газовых компаний Фонду государственного имущества, уже завершена передача акций 18 компаний», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации.

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