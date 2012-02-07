Рынок акций игнорирует греческую тему, но давление продавцов сохраняется - эксперт

Рынок акций в настоящее время игнорирует греческую тему, но давление продавцов сохраняется.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. По его мнению, «хотя со слов политиков греческая “трагедия” уже должна была завершиться либо реструктуризацией, либо дефолтом, тема Греция vs кредиторы все-таки не завершилась ничем конкретным. Однако, вопреки убеждениям комментаторов, инвесторы вновь сочли такое развитие событий не удивительным и не примечательным - в результате чего фондовые индексы США завершили торговую сессию понедельника, 6 февраля, в нулях, отыграв снижение первой половины дня».

При этом, подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, такое поведение рынка не опровергает распространенного тезиса о необходимости коррекции перед возобновлением восходящего движения. Более важный вопрос – это потенциальная глубина коррекции и потенциал последующего роста рынка. Комбинируя варианты ответов на эти два вопроса, можно прийти к двум выводам: 1) рынки акций завершают формирование долгосрочной вершины; 2) рынкам акций предстоит быстрая неглубокая коррекция.

Как полагает аналитик, второй вариант на данный момент является более вероятным. «Если же мы ошибаемся, и инвесторы используют текущий рост для закрытия длинных позиций – в таком случае рынок акций еще предоставит возможность выхода во время отскока, который неизбежно последует за снижением. Иными словами, задача инвесторов сейчас – не предвосхитить снижение стоимости акций, а занять правильную позицию в ходе роста, последующего за снижением», - считает он.