Эксперт: участники фондовых рынков взяли тайм-аут в ожидании решения по Греции

Участники торгов на фондовых рынках взяли тайм-аут в ожидании решения по Греции.

Так прокомментировала агентству УНИАН текущую ситуацию на рынках акций начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО. Она добавила, что участники торгов также ожидают второй раунд LTRO (неограниченное кредитование банков сроком на три года по ставке 1% годовых), проводимый ЕЦБ в конце февраля. Кроме того, буквально вчера агентство Fitch понизило рейтинг крупнейшего банка Италии Intesa Sanpaolo на одну ступень (с "А" до "А-"), прогноз - "негативный".

Как следствие, отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, после беспрерывного шестинедельного роста мировых площадок начало текущей недели ознаменовалось небольшим снижением фондовых индикаторов. При этом, подчеркнула она, «учитывая относительно высокие уровни по фондовым индексам и неопределенность в отношении «греческого вопроса», желание участников торгов зафиксировать прибыль выглядит вполне логичным».

Аналитик напомнила, что благодаря сильной макроэкономической статистике по рынку труда американские фондовые индикаторы в прошедшую пятницу завершили торги ростом в среднем на 1,5%. Индексы DJ и S&P 500 сумели обновить локальные максимумы лета прошлого года, а индекс Nasdaq Composite преодолел уровни предкризисного 2007 года.

В то же время, по словам Е.ЕВДОЧЕНКО, «украинский фондовый индикатор не то что не приблизился к своим максимальным значениям предыдущего года, а с октября прошлого года торгуется на минимальных уровнях после летней коррекции 2011 года, не выходя за пределы коридора 1400-1600 пунктов».

По мнению аналитика, пока что ряд факторов сдерживают рост на рынках, а какие-либо значимые новости для более глубокой коррекции вниз также отсутствуют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фондовые рынки снова тонут в Эгейском море