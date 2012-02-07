На продажу выставят госпакеты 48 "газовых" предприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует начать продажу государственных пакетов акций газораспределяющих и газопоставляющих предприятий в мае т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, об этом говорится в утвержденном приказом Фонда № 145 от 27 января 2012 г. плане-графике выставления на продажу данных предприятий.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, в мае т.г. на продажу планируется выставить госпакеты ПАО "Крымгаз" (23,99%), ПАО "Сумыгаз" (25,79%), ПАО "Запорожгаз" (25%), ПАО "Луганскгаз" (26%), ПАО "Тисменицагаз" (26%), ПАО "Днепропетровскгаз" (26%), ПАО "Николаевгаз" (25%), ПАО "Херсонгаз" (20,83%), ПАО "Полтавагаз" (26%), ПАО "Киевоблгаз" (8,24%), ОАО "Гадячгаз" (26%), ПАО "Кременчуггаз" (26%), ОАО "Одессагаз" (4,97%), ПрАО "Макеевкагаз" (1,62%), ПАО "Харьковгоргаз" (9,91%), ПАО "Харьковгаз" (17,7%).

В июне 2012 г. на продажу планируется выставить ПАО "Лубныгаз" (26%), ПАО "Житомиргаз" (15,86%), ПАО "Винницагаз" (22,06 %), ПАО "Ивано-Франковскгаз" (25%), ПАО "Черновцыгаз" (20,39%), ПАО "Севастопольгаз" (25%), ПАО "Ривнегаз" (7,6%), ПАО "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАО "Львовгаз" (2,55%), ПАО "Черниговгаз" (13,25%), ПАО "Бучачгаз" (3,87%), ПАО "Кременецгаз" (26%), ПАО "Волыньгаз" (23,42%), ПАО "Тернопольгаз" (0,71%), ПАО "Тернопольгоргаз" (4,96%), ПАО "Днепрогаз" (1,2%).

В июле т.г. в соответствии с утвержденным планом графиком на продажу планируется выставить ПАО "Хмельницкгаз" (1%), ПАО "Мелитопольгаз" (25%), ПАО "Борщевгаз" (4,11%), ПАО "Теребовлягаз" (26%), ПАО "Коростишевгаз" (22%), ПАО "Бережаныгаз" (26,04%), ПАО "Гусятингаз" (7,38%), ПАО "Залищикигаз" (1,51%), ПАО "Збаражгаз" (7,59%), ПАО "Монастырискгаз" (5,99%), ПАО "Подволочискгаз" (1,98%), ПАО "Уманьгаз" (15,3%), ПАО "Шепетовкагаз" (2,04%), ПАО "Криворожгаз" (7,01%), ПАО "Чортковгаз" (2,7%), ПАО "Зборовгаз" (10,97%).

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен в мае 2012 года начать приватизацию пакетов акций предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов), которые находятся в собственности государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины для их последующей приватизации.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

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