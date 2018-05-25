Великая греческая стена спасет Европу?

Взирая на Америку

К концу января на фондовых рынках сложилась благоприятная для роста ситуация. Вопрос с греческим долгом на тот момент отошел на второй план, макроэкономические новости из США и Европы оставались ровными, даже несмотря на отдельные разочарования, а инвесторы просто устали от полученного ранее негатива и решили ставить на повышение акций.

Как отметила начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена Евдоченко, мировые фондовые площадки успешно завершили январь, оставаясь в рамках растущего тренда. Американские фондовые индикаторы выросли за месяц в среднем на 5,3%, европейские – на 4,8%, российский – на 7,8%, украинский рынок акций – на 3,5%. При этом американские фондовые индикаторы на конец января торговались на уровне лета 2011 года – это максимальные значения с начала 2009 года.

Интересно и нетипично для уже продолжительного периода времени показал себя на рубеже января-февраля украинский фондовый рынок. Начав рост в последние дни января, он продержался целых шесть сессий подряд, опережая при этом по темпам роста западные биржи. Примечательно, что к концу января отечественные игроки сориентировались на внутренний драйвер, то есть на корпоративную отчетность украинских «голубых фишек». Ожидаемая в начале февраля публикация данных отечественных компаний, а также планы государства относительно приватизации энергокомпаний подтолкнули инвесторов к покупке акций отдельных «ярких» эмитентов, что и стало причиной роста рынка в целом.

В частности, сообщает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, 31 января украинскому рынку акций опять удалось оказаться сильнее глобальных бирж – и вновь благодаря избирательному спросу участников. Вслед за интересом к бумагам компании «Мотор Сич» рынок взялся за акции генерации на фоне сообщения о вероятной приватизации «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» уже в первом полугодии 2012 года. «Таким образом, можно лишь констатировать возвращение жизни на украинский рынок акций. Что не удивительно, объектом спроса становятся акции с наиболее сильными рыночными позициями (ликвидность, прибыль и корпоративное будущее)», - считает аналитик.

В то же время, отметил П.Ильяшенко, события на зарубежных площадках разворачивались не столь благоприятно для покупателей. Хотя фондовым индексам США 31 января вновь удалось удержаться от глубокой коррекции, экономические данные все же начали разочаровывать. При этом источником разочарования служила не столько динамика макропоказателей, сколько несоответствие завышенным ожиданиям рынка. Единственным позитивным сюрпризом стал рост китайского индекса деловой активности PMI.

Первая торговая неделя февраля на мировых биржах, в том числе украинских, завершилась весьма позитивно. США вернули себе роль «главного пристанища оптимистов», опубликовав весьма обнадеживающую статистику по рынку труда.

Как отмечают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», фондовые рынки США и Европы в пятницу, 3 февраля, зафиксировали значительный рост на фоне сильной статистики по рынку труда США. Индекс Stoxx-600 прибавил 1,7%, S&P 500 - 1,5%. Количество новых рабочих мест в январе за исключением с/х сектора составило 243 тыс., существенно превысив консенсус-прогноз. Уровень безработицы снизился на 0,2 пункта до 8,3%. Рынки ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы в США. Также по результатам недели украинский индекс UX вырос на 5,7%, продемонстрировав самый значительный недельный рост с декабря 2011 года.

Из Америки - в греки

Текущая неделя февраля началась не столь оптимистично. Новости из США, даже сверхположительные, смогли только смягчить уровень падения рынков, так как негатив из Европы – а именно из Греции – с новой силой проявил себя. Нынешняя ситуация в очередной раз доказала, что нерешенные и отложенные на ближайшее будущее проблемы не рассасываются сами по себе, они с течением времени лишь усугубляются и остаются все теми же – но более серьезными – проблемами.

По словам аналитиков ИГ «АРТ КАПИТАЛ», ситуация с переговорами в Греции затягивает принятие решения о выделении стране очередного транша помощи в размере 130 млрд. евро. Очевидно, все внимание рынка будет приковано к данному вопросу, поскольку 20 марта Греция должна погасить 14,5 млрд. евро по облигациям. Также в четверг, 9 февраля, ожидается подписание заключительного соглашения о реструктуризации долга страны.

Аналитики ИГ «АРТ КАПИТАЛ» полагают, что внимание инвесторов в понедельник, 6 февраля, сместилось на разрешение долгового кризиса в Греции. Тем не менее, ведущие мировые индексы в этот день снизились незначительно: американский S&P 500 – на 0,04%, европейский Stoxx 600 – на 0,1%. Тройка (МВФ, ЕК и ЕЦБ) и правительство Греции ведут переговоры касательно предоставления стране очередного транша финансовой помощи в обмен на принятие жестких фискальных мер по сокращению дефицита бюджета.

Как видим, положительный импульс от экономики США смог удержать фондовые рынки от падения, спровоцированного неспособностью правительства Греции адекватно оценивать сложившуюся ситуацию. В свою очередь, инвесторы уже давно готовы к самым худшим новостям на «греческом фронте», поэтому слабо реагируют на новости с этой стороны. Тем не менее, украинский рынок ценных бумаг в начале текущей недели также прервал шестидневный рост и начал корректироваться.

Фондовые рынки на данный момент «зависли», что в нынешней ситуации вполне оправданно. И «быки», и «медведи» решили подождать уже близких результатов переговоров по греческому долгу. И те, и другие готовы как к дефолту, так и к неожиданным сюрпризам, которые, скорее всего, могут заключаться лишь в очередном и очень кратковременном оттягивании решения вопроса. Пессимисты и оптимисты фондовых рынков сейчас выстраивают каждый свою стратегию и ожидают (в самой краткосрочной перспективе) ближайшего четверга.

Е.Евдоченко считает, что участники торгов взяли тайм-аут в ожидании решения по Греции. Она добавила, что участники торгов также ожидают второй раунд LTRO (неограниченное кредитование банков сроком на три года по ставке 1% годовых), проводимый ЕЦБ в конце февраля. Кроме того, 6 февраля агентство Fitch понизило рейтинг крупнейшего банка Италии Intesa Sanpaolo на одну ступень (с "А" до "А-"), прогноз - "негативный".

Как следствие, отметила Е.Евдоченко, после беспрерывного шестинедельного роста мировых площадок начало текущей недели ознаменовалось небольшим снижением фондовых индикаторов. При этом, учитывая относительно высокие уровни по фондовым индексам и неопределенность в отношении «греческого вопроса», желание участников торгов зафиксировать прибыль выглядит вполне логичным. В то же время, украинский фондовый индикатор не то что не приблизился к своим максимальным значениям предыдущего года, а с октября торгуется на минимальных уровнях после летней коррекции, не выходя за пределы коридора 1400-1600 пунктов. По мнению аналитика, пока что ряд факторов сдерживают рост на рынках, но и какие-либо значимые новости для более глубокой коррекции вниз также отсутствуют.

Мы уже говорили о том, что инвесторы уже выработали некий иммунитет к долговым проблемам Евросоюза и вяло реагируют соответствующие новости. Так, считает П.Ильяшенко, рынок акций в настоящее время игнорирует греческую тему, но давление продавцов сохраняется. По его мнению, «хотя со слов политиков греческая “трагедия” уже должна была завершиться либо реструктуризацией, либо дефолтом, тема Греция vs кредиторы все-таки не завершилась ничем конкретным. Однако, вопреки убеждениям комментаторов, инвесторы вновь сочли такое развитие событий не удивительным и не примечательным - в результате чего фондовые индексы США завершили торговую сессию понедельника, 6 февраля, в нулях, отыграв снижение первой половины дня».

При этом, подчеркнул П.Ильяшенко, такое поведение рынка не опровергает распространенного тезиса о необходимости коррекции перед возобновлением восходящего движения. Более важный вопрос – это потенциальная глубина коррекции и потенциал последующего роста рынка. Комбинируя варианты ответов на эти два вопроса, можно прийти к двум выводам: 1) рынки акций завершают формирование долгосрочной вершины; 2) рынкам акций предстоит быстрая неглубокая коррекция.

Как полагает аналитик, второй вариант на данный момент является более вероятным. «Если же мы ошибаемся, и инвесторы используют текущий рост для закрытия длинных позиций – в таком случае рынок акций еще предоставит возможность выхода во время отскока, который неизбежно последует за снижением. Иными словами, задача инвесторов сейчас – не предвосхитить снижение стоимости акций, а занять правильную позицию в ходе роста, последующего за снижением», - считает он.

Построить стену - и забыться...

Пора подвести итоги всего вышесказанного. На данный момент ситуация с греческим долгом сложилась патовая. Но, в отличие от шахматных правил, в ближайший четверг всего лишь один ход любой из сторон (но, скорее, совместный) может спасти ситуацию, так как «ничья» здесь неуместна. В противном же случае – «мат» на половине греческой доски будет означать безоговорочный дефолт страны и, снова вопреки шахматным правилам, «шах» для стороны противоположной. Некоторый парадокс в этом случае объясняется тем, что в данной партии противников нет, так как игроки пытаются играть вроде бы в одну сторону.

С другой точки зрения, соперники в этой игре все же стараются обыграть друг друга. Так, складывается впечатление, что ЕС любым способом пытается оставить в еврозоне государство, которое не так уж к этому и стремится. В частности, демократическим, конечно же, путем, было устранено предыдущее правительство Греции. Последнее, среди прочего, инициировало решение вопроса пребывания государства в еврозоне на всенародном референдуме.

Новое правительство Греции всячески демонстрирует готовность к сотрудничеству с лидерами ЕС (то есть главными донорами) в плане получения финансовой помощи. Не отказываясь от сотен миллиардов евро, новая власть Греции, как и предыдущая, оказалась абсолютно неспособной к конструктивному ведению переговоров. Более того, страна очень хочет получить предложенные деньги, но при этом категорически против контроля над ее финансами. Поэтому, как говорилось выше, сложившуюся ситуацию без преувеличения можно охарактеризовать как патовую.

Хочется, конечно, ошибиться в своих прогнозах. Однако пока единственным конкретным шагом Греции стало более чем странное решение построить стену на границе с Турцией для защиты Евросоюза от нелегальных иммигрантов. Проект так себе, мелкий – стена протяженностью с десяток километров стоимостью 3 млн. евро. Но в чем смысл? Неужели Греция, исчерпав вменяемые способы договориться с ЕС, пытается доказать Германии, Франции и иже с ними, что сможет стать надежным форпостом Европы в защите от нелегалов? Или, собственно, иммигранты - главная причина греческого кризиса, справившись с которой, страна преодолеет и сам кризис?

Конечно, в последнее время и лидеры Евросоюза поражают воображение поддержкой бессмысленных проектов, в частности, различных «газовых потоков» из России, которые, впрочем, гораздо дороже греческой стены. Но даже на этом фоне инициатива Греции как-то уж слишком нездорова. Особенно если учитывать, что страна в преддефолтном состоянии, средств нет даже на социальные выплаты, действительно серьезные вопросы не решены и т.п.

Ну и, поскольку исторически Греция в некотором смысле является «колыбелью» европейской цивилизации, не лишним будет вспомнить историю подобных стен. Так, построенная еще до нашей эры Великая китайская стена и протянувшаяся, на зависть нынешней Греции, на тысячи километров, должна была защищать подданных Китайской империи от экспансии варваров. Другое сооружение – Берлинская стена – еще слишком свежа в памяти, поэтому не имеет смысла напоминать, для чего она была построена.

Все «стены» были призваны разделять противоположные с точки зрения «строителей» миры. В чем же тогда смысл нынешней греческой идеи?

По всей видимости, умом Грецию не понять, и пока остается лишь ждать ближайшего четверга, когда ситуация прояснится. Греция либо останется в ЕС, либо Евросоюз, окончательно разочаровавшись, уже со своей стороны построит стену (виртуальную, конечно) на границе с ней. Дефолт не дремлет…

Олег Коберник (УНИАН)