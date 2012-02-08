Торги по продаже госпакета "Винницаоблэнерго" перенесены на 13 февраля

Приватизационный конкурс по продаже 50% государственного пакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" перенесен на 13 февраля т.г., сообщает официальное издание Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) "Ведомости приватизации".

Как отмечает издание ФГИУ, начало конкурса запланировано на 9:00.

Напомним, намеченное на 3 февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

13 февраля т.г. на 11:00 также запланировано проведение конкурса по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго", торги по которому также ранее не состоялись из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН,ФГИУ допустил к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" все три компании, подавших заявки на конкурс, - ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго". Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.