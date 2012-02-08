На фондовых рынках во вторник преобладали пессимистические настроения - эксперты

На фондовых рынках во вторник, 7 февраля, в течение всего дня преобладали пессимистические настроения.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В первую очередь, по словам аналитиков, негатив был связан с отсутствием каких-либо сдвигов в греческих переговорах. Вчера правительство и оппозиция страны продолжала обсуждение новых мер бюджетной экономии, что является условием получения транша помощи от ЕС, ЕЦБ, МВФ.

Как отмечают аналитики, плохие новости во вторник пришли и из Китая. Так, министерство промышленности страны прогнозируют снижение промышленного производства в 2012 году. Кроме этого, давление на индексы оказали данные по снижению промышленного производства Германии на 2.9% в декабре. Не порадовал инвесторов и квартальный отчет банка UBS, который оказался хуже ожиданий.

По мнению аналитиков, из сегодняшней статистики стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Германии. Свои квартальные отчеты сегодня публикуют CiSCO Systems и Visa.

Аналитики сообщают, что торги на украинских фондовых рынках во вторник завершились вблизи нулевых отметок. Согласно результатам дня, индекс Украинской биржи вырос на 0,19% до 1547,51 пункта, а индекс ПФТС – на 0,20% до 581,34 пункта. Среди предприятий индексной корзины на Украинской бирже лидерами роста стали акции «Мотор Сичи» (+2,48%) и Алчевского металлургического комбината (+1,57%). В то же время, наибольшее снижение показали бумаги Ясиновского КХЗ (-2,09%) и «Азовстали» (-1%).

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