Позитивный тон торгам акциями в среду задавали новости из Греции - эксперт

Позитивный тон торгам акциями в среду, 8 февраля, задавали новости из Греции.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, торги на украинском биржевом рынке в среду проходили на положительной территории. В прессе появились комментарии одного из греческих чиновников относительно перипетий переговоров с частными кредиторами. Чиновник заверил, что компромиссное решение уже практически выработано и что переговоры подходят к финальной стадии. Кроме того, было отмечено, что Греция близка к окончательному согласованию условий получения финансовой помощи от международных институтов.

Как подчеркнул А.КУШНАРЕВ, «успехи в переговорах с кредиторами и чиновниками из ЕС и МВФ позволят более четко обрисовать финансовые перспективы Греции и ослабить опасения по поводу неконтролируемого дефолта государства. Снижение неопределенности по данной проблеме в среду было встречено с оптимизмом, что вылилось в рост зарубежных индексов, а вместе с ними индекса Украинской биржи».

Аналитик добавил, что дополнительным подспорьем для рыночного роста послужили заверения главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ в том, что финрегулятор будет и дальше принимать все меры для того, чтобы обезопасить американскую экономику от последствий долгового кризиса в еврозоне. Результаты размещения немецких гособлигаций, носившие в целом нейтральный характер, не оказали в среду заметного влияния на динамику рынка.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, в отсутствие важной зарубежной макростатистики отечественный рынок большую часть сессии провел в боковом движении при низких торговых оборотах. Наибольший рост в индексной корзине Украинской биржи был зафиксирован в акциях «Укрнафты», которые подорожали на 2,08% на фоне сохраняющихся геополитических рисков, держащих нефтяные котировки на высоком уровне. Лучше остальных выглядели бумаги коксохимических предприятий, «Донбассэнерго» (+1,53%), «Стирола» (+1,37%).

По информации аналитика, с потерями в первом эшелоне завершили день акции вагоностроителей. Приостановка действия сертификата на вагонное литье Кременчугского сталелитейного завода чревато потерей российского рынка сбыта для предприятий отрасли. Бумаги Стахановского ВСЗ упали на 1,00%, Крюковского ВСЗ – на 0,86%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 февраля, повысился на 0,44% – до 583,87 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 595 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,63% – до 1557,31 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 800 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 380 тыс. грн.

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