ВР упростила порядок приобретения акций "Нафтогаза"

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины “Об акционерных обществах” (№7509).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 258 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Статью 23: «в случае размещения акционерным обществом ценных бумаг их оплата осуществляется денежными средствами или по согласию между обществом и инвестором - имущественными правами, неимущественными правами, которые имеют денежную стоимость, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является приобретатель, и векселей, за исключением государственных облигаций, которые обмениваются на акции Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в случаях, предусмотренных законом)».

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что соответствующие изменения упростят порядок увеличения уставного капитала Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” и приобретения акций компании.

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