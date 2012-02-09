Клюев: нужно ускорить разрешение ситуации вокруг универмага «Украина»

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что необходимо быстро разобраться с ситуацией вокруг рейдерского захвата универмага «Украина» (г. Киев.).

Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА.

По данным комиссии, в прошлом году были нарушены права мажоритарного акционера универмага, которому принадлежат 92,7515% уставного капитала (шведская компания "Куинн Холдингс Свиден АБ"), поскольку в ноябре 2011 г. группой лиц противоправно захвачен контроль над деятельностью универмага. В результате наложен арест на все имущество компании "Куинн Холдингс Свиден АБ" на территории Украины, в том числе и на акции «Универмага «Украина». Также, по данным комиссии, заблокировано исполнение решений четырех общих собраний акционеров и наблюдательного совета общества о смене директора. Новоназначенный руководитель не может попасть в офисные помещения универмага. Кроме того, прежнее руководство универмага не передает печати и документы общества.

Это стало возможным в результате вынесения Хозяйственным судом г. Киева семи постановлений, которыми запрещено вносить изменения в Единый государственный реестр юридических и физических лиц предпринимателей.

Кроме того, по данным комиссии, на основании поддельных документов бывшим руководством универмага осуществляется попытка взыскать с предприятия 45 млн. долл.

Участники заседания приняли решение о необходимости проведения детальной проверки действий чиновников районной администрации, судей и представителей правоохранительных органов с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти и Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Универмаг «Украина» (Киев) на внеочередном собрании 7 ноября 2011 г. внесли изменения в руководящий состав компании.

Собрание было созвано по требованию мажоритарного акционера - шведской компании «Квинн Холдингс Свиден АБ» (Quinn Holdings Sweden AB.

По решению акционеров, директор предприятия Лариса ЯНЕЗ ПУГА была отстранена от выполнения своих обязанностей, а в качестве исполняющего обязанности директора назначен Ростислав ЛЕВИНЗОН.

Также произошли изменения в составе наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение о проведении внеочередного общего собрания было принято «Квинн Холдингс Свиден АБ» в связи с необходимостью решения неотложных вопросов управления обществом и, в частности, формирования нового состава его органов.

«У мажоритарного акционера возникли существенные затруднения во взаимопонимании с нынешним руководством общества, что, по его мнению, не отвечало его интересам и ставило под угрозу реализацию его законных прав», - говорится в пресс-релизе компании.