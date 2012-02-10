Новые греческие договоренности пока не являются важным событием - эксперт

Новые греческие договоренности пока что не являются ни событием, ни тем более важным событием.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых рынках аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «переговорный процесс закончится лишь ратификацией любых договоренностей законодательной ветвью власти, и уже тогда будет закреплен позитивной реакцией рынка. Пока же нет ни первого, ни второго, а общая концепция все еще носит характер «показательного наказания», но не серьезного подхода к решению проблемы экономического роста».

Таким образом, по мнению аналитика, текущий новостной фон не является препятствием на пути у мягкой коррекции, которая все еще предопределяет настроения игроков. При этом, хотя возможность роста стоимости рисковых активов во второй половине торговой сессии пятницы (по примеру всех четырех дней недели) не исключена, тем не менее, инвесторам не стоит делать агрессивную ставку на внутридневной разворот индексов, так как сегодня рынки обладают большим потенциалом для снижения.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, в четверг динамика глобальных рынков не отличалась свежестью и новизной: в первой половине дня преобладала слабость, во второй половине более активными были покупатели. В итоге фондовые индексы США вот уже четыре дня подряд повторяют один и тот же паттерн, причем утреннее снижение фьючерсов на индекс S&P 500 делает его повторение вероятным и сегодня.

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