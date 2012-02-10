Эксперты: статистика по рынку труда США благоприятно сказалась на настроениях инвесторов

Вышедшая в четверг, 9 февраля, статистика по рынку труда США засвидетельствовала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице, что, в свою очередь, благоприятно сказалось на настроениях инвесторов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ». Кроме того, отмечают аналитики, Банк Англии оставил ключевую ставку на текущем уровне, в то же время, объем программы выкупа активов будет увеличен на 50 млрд. фунтов. ЕЦБ также не изменял процентную ставку. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио ДРАГИ заявил о сохранении предварительных сигналов стабилизации экономики еврозоны, но при этом понижательные риски все еще существуют.

По словам аналитиков, оптимистические настроения на мировых фондовых рынках в четверг были связаны с тем, что греческому правительству наконец-то удалось договориться по вопросу ужесточения экономических реформ в стране. Однако окончательного решения по вопросу предоставления Греции следующего транша еще нет. Вчера вечером состоялась встреча министров финансов еврозоны, на которой лидеры стран региона отложили голосование по предоставлению стране пакета финансовой помощи.

Аналитики сообщают, что, несмотря на позитивный внешний фон, украинские индексы в четверг перебывали в красной зоне практически на протяжении всего дня. В результате торги на отечественных фондовых площадках завершились со смешанной динамикой. Индекс Украинской биржи упал на 1,09% до 1540,27 пункта, а индекс ПФТС вырос на 0,07% до 584,29 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Донбассэнерго» (-3,61%) и Стахановского вагоностроительного завода (-3,27%).

По мнению аналитиков, среди сегодняшней статистики стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Китая и США, индекс потребительских цен из Германии и индекс потребительского доверия из США.

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