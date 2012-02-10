«Львовоблэнерго»: ФГИУ стремится не допустить компанию к конкурсу по «Винницаоблэнерго»

ПАО «Львовоблэнерго» заявляет, что отдельные чиновники Фонда государственного имущества стремятся не допустить компанию к повторному конкурсу по продаже 50% госпакета энергоснабжающей компании «Винницаоблэнерго».

Об этом УНИАН заявил представитель «Львовоблэнерго» Александр САГУРА.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день компания еще не получала официального приглашения от ФГИУ принять участие в торгах, которые, как известно, запланированы на 9.00 понедельника, 13 февраля. А.САГУРА пояснил, что приглашение является основанием, по которому компания-претендент регистрируется к участию в торгах и становится их полноправным участником.

«На данный момент такого приглашения нам не поступало, а, учитывая то, что уже конец пятницы, у нас есть основания полагать, что и не поступит», - сказал А.САГУРА, отметив при этом, что неоднократные обращения «Львовоблэнерго» к чиновникам Фонда, причастным к организации торгов, с требованием выслать приглашение попросту игнорируются.

«У нас есть информация и понимание, что в такой ситуации «Львовоблэнерго» будет просто не допущено к участию в торгах в понедельник», - сказал А.САГУРА.

В этой связи он также отметил, что на предыдущие, сорванные, торги «Львовоблэнерго» получало официальное приглашение заблаговременно – за три рабочих дня до торгов.

«Вероятно, кто-то в Фонде не хочет, чтобы в торгах принимало максимальное количество участников и государство получило наибольшую цену за пакет этого облэнерго», - подытожил А.САГУРА.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

В этой связи ФГИУ перенес проведение конкурса на понедельник, 13 февраля.

К участию в первичном конкурсе были допущены ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

Справка. УНИАН. ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.