Отсутствие приглашения ФГИУ может стать формальным поводом для "фильтрации" нежелательных претендентов на «Винницаоблэнерго» - участник

ПАО «Львовоблэнерго» по состоянию на 18.00 пятницы, т.е. на момент окончания рабочего дня и недели, так и не получила официальное приглашение конкурсной комиссии по продаже государственного пакета акций «Винницаоблэнерго», на основании которого компания может быть допущена к торгам. Об этом УНИАН сообщил представитель «Львовоблэнерго» Александр САГУРА.

По его словам, «Львовоблэнерго» опасается, что отсутствие официального приглашения у компании может стать формальным поводом для ее недопуска к повторным торгам, которые состоятся с самого утра в ближайший понедельник, 13 февраля. Он пояснил, что приглашение является основанием, по которому компания-претендент регистрируется к участию в торгах и становится их полноправным участником. "Отсутствие разрешения может стать формальным поводом для такой себе фильтрации нежелательных претендентов. Фонд начинает работу в 9 утра и торги - на 9 утра тоже - без документов на руках мы фактически просто не успеем пробежать от входа до места проведения конкурса... И значит, не сможем в нем поучаствовать... Но это никого уже интересовать не будет, конкурс состоится без "неуспевших"... и вроде даже претензий предъявить некому", - эмоционально заявил представитель "Львовоблэнерго".

Как известно, торги запланированы на 9.00 в понедельник, 13 февраля, и на сайте ФГИУ сегодня был размещен анонс-информация о торгах , где указывалось, что к конкурсу допущены те же три участника, что и к предыдущему - VS Energy, ЛЭО и "Львовоблэнерго".

В то же время, как сообщил УНИАН источник, близкий к проведению конкурса, на уровне руководства ФГИ озвучивался тезис о том, что не все компании смогут принять участие в конкурсе. «Говорилось о том, что не все из трех ранее заявленных участников будут допущены к торгам. Однако какой именно участник останется за бортом, пока не известно»,- сказал собеседник агентства.

Получить официальный комментарий главы ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО или кого-либо из руководства Фонда агентству УНИАН не удалось. На просьбу о комментарии обстоятельств организации торгов, в пресс-службе ФГИ УНИАН сообщили, что в ближайшее время фонд обнародует заявление с пояснениями относительно ситуации, сложившейся вокруг повторных торгов госпакета «Винницаоблэнерго».

Кроме того, несмотря на планирующуюся online-трансляцию торгов, в понедельник журналисты УНИАН, а также других информационных агентств намерены присутствовать возле админздания ФГИ при проведении торгов по продаже контрольного госпакета энергокомпании.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должны были определить покупателя данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

> В этой связи ФГИУ перенес проведение конкурса на понедельник, 13 февраля.

> К участию в первичном конкурсе были допущены ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

> Справка. УНИАН. ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

> Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.