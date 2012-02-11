ФГИУ не допустил «Львовоблэнерго» к участию в конкурсе по «Винницаоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО «Винницаоблэнерго» одного из ранее допущенных участников – ПАО «Львовоблэнерго».

Как сообщает официальный сайт ФГИУ, такое решение было принято фондом на основании протеста Генеральной прокуратуры Украины, которая остановила ранее принятые ФГИУ решения о допуске на конкурс по «Винницаоблэнерго» трех участников, одним из которых было «Львовоблэнерго».

В протесте Генпрокуратуры отмечается, что «положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ орган приватизации имеет право вытребовать от потенциального покупателя другие документы и сведения, необходимые для выяснения его личности, сути деятельности, финансового состояния». В свою очередь, «неподача потенциальным покупателем таких документов является основанием для недопуска органом приватизации потенциального покупателя к участию в конкурсе».

Как сообщили в ФГИУ, с учетом протеста Генпрокуратуры рабочей группой было проведено повторное заседание по проверке подтверждающих документов компаний, которые подали заявки на участие в конкурсе по продаже 50% "Винницаоблэнерго", и принято решение о дополнительной их проверке.

По ее результатам установлено, что к участию в конкурсе могут быть допущены только два из трех его участников - ООО "Луганское энергетическое объединение" и ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина".

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 февраля, в 9.00 в Фонде госимущества должен состояться конкурс по продаже 50% акций ПАО "Винницаоблэнерго". К участию в нем ФГИУ были допущены ПАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое объединение", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина".

Начальная стоимость государственного пакета акций "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

В то же время «Львовоблэнерго» по состоянию на 18.00 10 февраля, то есть, на момент окончания рабочего дня и недели, так и не получило официального приглашения конкурсной комиссии Фонда госимущества по продаже госпакета акций «Винницаоблэнерго», на основании которого компания может быть допущена к торгам.

Получить официальный комментарий председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО или кого-нибудь из руководства фонда агентству УНИАН не удалось.

3-го февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% акций "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должны были определить покупателя этого пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

В связи с этим ФГИУ перенес проведение конкурса на понедельник, 13 февраля.

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