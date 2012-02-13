Представителей "Львовоблэнерго" не допустили к конкурсу по продаже "Винницаоблэнерго"

Представители ПАО "Львовоблэнерго" не были сегодня допущены к участию в торгах по продаже 50% пакета акций энергоснабжающей компании "Винницаоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, за 15 минут до начала торгов представителям компании был вынесен документ, содержащий решение рабочей группы конкурсной комиссии, согласно которому "Львовоблэнерго" не допускается к конкурсу на основании повторной проверки документов компании. Документ датирован 10 февраля.

Как прокомментировал журналистам представитель "Львовоблэнерго" Роман САЗОНОВ, компания намерена обратиться в суд с требованием признать результаты сегодняшнего конкурса недействительными. При этом он не исключил, что такой иск будет заявлен уже в первой половине дня.

Р.САЗОНОВ отметил, что в обосновании иска будет указано, что действия конкурсной комиссии являются неправомерными, поскольку сегодняшний конкурс не является новым конкурсом, а является перенесенным конкурсом с 3 февраля, к участию в котором компания была допущены без каких-либо замечаний со стороны комиссии.

Крое того, в иске будет отмечено, что решение о недопуске к участию в торгах "Львовоблэнерго" стало официально известно лишь за 15 минут до начала конкурса, когда представителям компании на руки под подпись был выдан соответствующий документ. Это, по мнению Р.САЗОНОВА, значительно сузило возможности компании отстаивать свои интересы в правовом поле согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО «Винницаоблэнерго» одного из ранее допущенных участников – ПАО «Львовоблэнерго».

По информации официального сайта ФГИУ, такое решение было принято фондом на основании протеста Генеральной прокуратуры Украины, которая остановила ранее принятые ФГИУ решения о допуске на конкурс по «Винницаоблэнерго» трех участников, одним из которых было «Львовоблэнерго».

В протесте Генпрокуратуры отмечается, что «положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ орган приватизации имеет право вытребовать от потенциального покупателя другие документы и сведения, необходимые для выяснения его личности, сути деятельности, финансового состояния». В свою очередь, «неподача потенциальным покупателем таких документов является основанием для недопуска органом приватизации потенциального покупателя к участию в конкурсе».

Как сообщили УНИАН 11 февраля в ФГИУ, с учетом протеста Генпрокуратуры рабочей группой было проведено повторное заседание по проверке подтверждающих документов компаний, которые подали заявки на участие в конкурсе по продаже 50% "Винницаоблэнерго", и принято решение о дополнительной их проверке.

По ее результатам установлено, что к участию в конкурсе могут быть допущены только два из трех его участников - ООО "Луганское энергетическое объединение" и ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина".

Справка. УНИАН. ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

Третьего февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

В этой связи ФГИУ перенес проведение конкурса на понедельник, 13 февраля.

К участию в первичном конкурсе были допущены ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".