Сегодня с утра наблюдается умеренный рост стоимости акций - эксперт

Сегодня утром наблюдается умеренный рост стоимости рисковых активов в ответ, как это кажется, на принятие греческой стороной условий предоставления финансовой помощи.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Однако, по его словам, «если бы мы говорили об окончательном решении греческой проблемы, рост рынков акций наверняка превышал бы несколько процентов. Также следует помнить, что вопрос греческих голосований не являлся главным фактором, сдерживающим рост фондовых индексов на предыдущей неделе. Поэтому, пока фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются под уровнем 1350 пунктов, можно говорить о том, что рынки акций находятся в состоянии мягкой коррекции (консолидации)».

Таким образом, считает аналитик, для украинских игроков ситуация понедельника ничем принципиальным не отличается от событий прошедшей недели. Инвесторам, ориентированным на долгосрочный и среднесрочный период, следует сохранять структуру своих портфелей без изменений, а игрокам, ориентированным на краткосрочный временной период – следовать за глобальными площадками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Великая греческая стена спасет Европу?