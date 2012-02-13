Украинский фондовый индекс UX на прошлой неделе упал на 3,9% - эксперты

Украинский фондовый индекс UX по итогам прошедшей недели упал на 3,9%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Как отмечают аналитики, индекс UX в пятницу, 10 февраля, снизился на 3% при объеме торгов акциями 72 млн. грн., который оказался выше среднедневного показателя февраля (68 млн.). Хотя падение индекса оказалось максимальным в текущем году, с начала года UX - все еще «в плюсе» (+2,4%). После приостановки движения вагонов украинского производства в РФ, в лидерах падения оказались вагоностроители: Крюковский ВСЗ (-9%) и Стахановский ВСЗ (-8,5%). Хотя КВСЗ в январе нарастил выпуск вагонов на 24%, в феврале падение производства в связи с аварией в России может оказаться существенным.

По словам аналитиков, несмотря на продолжающиеся беспорядки в Афинах, парламент Греции в воскресенье принял меры по ужесточению бюджета, которые позволят стране избежать дефолта. 199 парламентариев проголосовали «за» и 74 - «против». Таким образом, премьер-министр Греции Лукас ПАПАДЕМОС получил поддержку, что дает ему право продолжать реформы, согласованные с ЕС и МВФ в обмен на помощь в размере 130 млрд. евро. Однако перед выделением очередного транша помощи еще существуют несколько неразрешенных вопросов, которые министрам финансов ЕС предстоит решить в среду во время их встречи.

Аналитики сообщают, что в ожидании голосования в Греции ведущие мировые индексы в пятницу, 10 февраля, снизились. Так, Stoxx-600 потерял 0,9%, S&P500 – 0,7%. В США вышла преимущественно негативная макростатистика. Дефицит торгового счета и индекс настроений потребителей оказались хуже ожиданий. На текущей неделе в США выйдут важные данные: во вторник – информация по розничным продажам за январь и индексу настроений малого бизнеса; в среду – по промпроизводству; в пятницу – по инфляции. В Европе в среду опубликуют ВВП еврозоны зачетвертый квартал 2011 года. Снижение на 0,4% – таков консенсус-прогноз по данному показателю.