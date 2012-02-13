Эксперты: Греция на этой неделе останется в центре внимания фондового рынка

Греция на этой неделе останется в центре внимания фондового рынка.

Такое мнение высказали аналитикиинвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на этой неделе также будет опубликован большой блок макростатистики по США, который окажет влияние на фондовые индексы. В частности, это будут данные по розничным продажам, промышленному производству и индексу потребительских цен. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по ВВП Японии за четвертый квартал и индекс оптовых цен из Германии.

Как подчеркивают аналитики, на рынок акций в пятницу, 10 февраля, по-прежнему продолжали оказывать давление неразрешенные долговые проблемы Греции. Негативным сигналом для рынка послужили результаты встречи министров финансов еврозоны, на которой, из-за отсутствия гарантий выполнения требований кредиторов со стороны Греции, лидеры стран региона отложили голосование по предоставлению Афинам пакета финансовой помощи до 15 февраля.

По словам аналитиков, статистика, вышедшая 10 февраля в США, также носила негативный характер, что способствовало снижению фондовых индексов. Так, отрицательное сальдо торгового баланса страны в декабре увеличилось до 48,8 с 47,8 млрд. долларов. При этом значение индекса потребительского доверия в феврале снизилось сильнее, чем ожидалось.

Аналитики отмечают, что торги на украинских фондовых рынках в пятницу завершились в красной зоне. Согласно результатам дня, индекс Украинской биржи упал на 2,97% до 1494,53 пункта, а индекс ПФТС – на 1,31% до 576,64 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Укрнафты» (-4,31%), «Райффайзен Банка Аваль» (-3,94%) и Ясиновского КХЗ (-3,9%).

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