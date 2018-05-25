Продажа облэнерго: прокурорская приватизация в действии

По всей видимости, высказывание “какая власть, такая и приватизация” грозит превратиться в аксиому. И в самом деле, пребывание тех или иных персонажей во власти оказывало свое неповторимое влияние на приватизационные процессы, происходившие в стране. К примеру, осталась в памяти знаменитая копеечная ручка кучмовского председателя Фонда государственного имущества Михаила Чечетова, которой он, по его словам, подписывал все скандальные приказы относительно приватизации тех или иных объектов и из-за которой в 2005 году был вынужден давать довольно неоднозначные показания в милиции. Незабываемы и телевизионные приватизационные шоу, прежде всего по продаже «Криворожстали», во времена премьерства Юлии Тимошенко. И вот, наконец, мы стали свидетелями формирования еще одного неповторимого приватизационного стиля.

Можно уже с полной уверенностью сказать, что нынешняя приватизационная эпоха войдет в историю настоящими ноу-хау, до которых не додумался никто из предшественников, - введением в приватизационные процессы, кроме давно апробированных методов, например, квалификационных условий, новаторских идей.

Одной из них является срыв конкурсов из-за отсутствия кворума в конкурсных комиссиях. И в самом деле, кто же виноват в том, что в министерствах везде сидят нерадивые чиновники, которые не могут, по версии руководства Фонда, своевременно приехать на заседание конкурсной комиссии? Причем, по некоторым данным, они таки приезжают, но в самый интересный момент покидают свои места. Удивительно, но факт. Как говорил персонаж советского мультика Винни-Пух, «если есть, то его сразу нет». Только место сладкого меда, о котором говорил мультипликационный мишка, заняли почтенные украинские чиновники, из-за «поведения» которых были сорваны два конкурса - по продаже госпакетов акций "Закарпатье-" и "Винницообленерго". Кстати, какого-то официального объяснения, кроме полушутливых слов по этому поводу председатели ФГИУ, от других представителей властной вертикали так и не последовало.

Однако нынешним «кукловодам» приватизационного процесса в Украине этого оказалось маловато, они решили еще чем-то развлечь публику. И «замутили» что-то такое, чего, кажется, не было не то что в украинской, но и в мировой истории приватизации. Они фактически решили сделать главным государственным органом, ответственным за проведение приватизации в стране, Генеральную прокуратуру! По крайней мере такой вывод можно сделать по итогам проведения конкурса по продаже «Винницаоблэнерго». Почти в канун перенесенного на 13 февраля конкурса по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" - в пятницу, 10 февраля, появляется информация о том, что Фонд госимущества пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО «Винницаоблэнерго» одного из участников – ПАО «Львовоблэнерго». Но самое интересное заключалось в том, что данное решение было принято Фондом на основании протеста Генеральной прокуратуры (!), который остановил ранее принятые ФГИУ решения о допуске к конкурсу по продаже «Винницаоблэнерго» трех участников, одним из которых и было «Львовоблэнерго». В протесте Генпрокуратуры отмечается, что «согласно положению о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ орган приватизации имеет право потребовать от потенциального покупателя другие документы и сведения, необходимые для определения его личности, сути деятельности, финансового состояния». О каких именно документах идет речь, как и о том, на основании чего прокуратура обратилась с подобным протестом, ни в ГПУ, ни во ФГИУ не уточняют.

Представители компании не исключают возможность обращения в суд с требованием признать результаты конкурса по продаже "Винницаоблэнерго" недействительными. По их мнению, действия конкурсной комиссии являются неправомерными, поскольку конкурс не был новым, он перенесен с 3 февраля, к участию в нем компания была допущена без каких-либо замечаний. Кроме того, представители «Львовоблэнерго» считают нарушением и тот факт, что о решении относительно допуска к участию в торгах они были официально уведомлены только за 15 минут до начала конкурса, когда им на руки под подпись был выдан соответствующий документ. Это, по их мнению, значительно сузило возможности компании по защите своих интересов согласно действующему законодательству.

Однако не следует забывать, что во время подобных приватизационных “операций”, когда теми или иными действиями уменьшается количество участников конкурсов, наносится непоправимый ущерб интересам государства, поскольку всем понятна простая истина - чем больше участников, тем выше цена госпакета. В данном случае реализационная стоимость 50% "Винницаоблэнерго" выросла «аж» на 8 млн. 550 тыс. грн., или на 5% по сравнению с начальной ценой. Какой была бы реализационная цена в случае, если бы в конкурсе позволили принять участие третьему участнику, остается только догадываться. Стоит отметить, что на сегодняшний день довольно сложно установить реальную рыночную стоимость "Винницаоблэнерго", ведь его акции являются неликвидными, поэтому судить об объективности реализационной цены госпакетов этих компаний, исходя из их рыночных котировок, некорректно. Именно приватизационные торги с максимальным количеством участников должны были составить справедливую цену. Но не тут-то было.

И еще одно. Горе тому государству, приватизационную политику которого определяют правоохранительные органы. Какой иностранный инвестор захочет принять участие в украинской приватизации, если в любой момент твердая прокурорская рука может схватить его за ворот и без всяких там объяснений выдворить из конкурса? О какой инвестиционной привлекательности может идти речь? Хотя, в конечном итоге, кому она нужна, если существует прекрасная возможность так, по дешевке, прикупить государственное имущество…

Максим Хорунжий (УНИАН)