Внимание инвесторов в понедельник было сконцентрировано на новостях из Европы - эксперты

Вчерашний день был довольно спокоен в плане макроэкономической статистики, поэтому все внимание инвесторов было сконцентрировано на новостях из Европы.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отметили среди важных событий, благоприятно сказавшихся на динамике фондовых индексов в понедельник, 13 февраля, довольно неплохие результаты размещения долговых бумаг Германии, Франции и Италии.

В целом же, подчеркивают аналитики, торги на биржах Европы и США вчера проходили в зеленой зоне на фоне положительного голосования греческого парламента за план сокращения бюджетных расходов, что является основным требованием кредиторов для получения страной очередного транша финансовой помощи. Ожидается, что на встрече 15 февраля министры финансов стран еврозоны одобрят предоставление Греции помощи, и эти ожидания способствуют оптимистическим настроениям на рынке.

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По словам аналитиков, среди статистики, способной повлиять на ход торгов во вторник, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству из еврозоны, индекс экономических ожиданий ZEW из Германии, а также на данные по розничным продажам из США.

Аналитики также констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги понедельника со смешанной динамикой.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 13 февраля, снизился на 0,93% – до 571,30 пункта. Общий объем торгов составил 5 млн. 631,7 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,24% – до 1513,04 пункта. Общий объем торгов составил 114 млн. 669 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 706 тыс. грн.