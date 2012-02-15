ФГИУ в марте выставит на продажу "Крымэнерго" и "Днепрооблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить в марте т.г. приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45% государственного пакета акций ПАО "Крымэнерго", 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго" и 25,999 % "Тернопольоблэнерго".

Как сообщает сайт Фонда госимущества, соответствующие изменения внесены приказом ФГИУ №52 от 12 января 2012 г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в 2012 г. пакетов акций энергокомпаний.

В соответствии с данным приказом, в апреле 2012 г. ФГИУ планирует объявить конкурсы по продаже 45,009% госпакета ПАО "Хмельницкоблэнерго", 45% "Николаевоблэнерго".

На фондовой бирже в апреле также планируется выставить 21% ОАО "Черкассыоблэнерго". Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявил, что ФГИУ рассчитывает до конца года завершить приватизацию всех планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний.

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