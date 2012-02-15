ФГИУ выставит на аукционе 25,1% "Торгового флота Донбасса"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 19 марта т.г. выставит на аукционе 25,1% госдолю в ООО "Торговый флот Донбасса", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 15 февраля т.г.

Начальная цена выставляемой на продажу госдоли составит 151 млн. 506 тыс. 433 грн. Аукцион будет проведен Государственной акционерной компанией "Национальная сеть аукционных центров".

Баланс активов и пассивов ООО "Торговый флот Донбасса" по состоянию на 2010 г. составлял 711 млн. грн., рентабельность - 31 %.

На сегодня в собственности ООО находятся административные строения с площадью 3,48 тыс. кв. м, 2,84 тыс. кв. м, 1,84 тыс. кв. м и пр. (все - в Мариуполе). Размер земельного участка - 0,87 га (также в Мариуполе).

Размер уставного капитала - 513 млн. 264,4 тыс. грн.

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