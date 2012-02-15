Новостной фон для рынков акций в среду скорее негативный - эксперт

Новостной фон, который сопровождает динамику рынков акций в среду, 15 февраля, скорее негативный.

Так прокомментировал УНИАН сегодняшнюю ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «в ночь со вторника на среду, т.е. в ходе азиатской торговой сессии, мировые рынки акций развернулись, а покупатели приблизились к тому, чтобы выйти победителями из сражения за важный уровень». Так, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 росли более чем на 0,5%, что соответствует отметке 1355 пунктов.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, единственный позитивный заголовок на текущий момент – это готовность китайских властей подержать европейских партнеров. «В то же время, это не первый подобный комментарий за последний год, и, как свидетельствует история, позитив, основанный на таких заявлениях, имеет тенденцию улетучиваться», - добавил он.

Кто-то может сказать, отметил аналитик, что потенциально важной хорошей новостью является то, что по предварительным данным рост экономик Франции и Германии в четвертом квартале 2011 года оказался лучше ожиданий. В то же время, на фоне более ожидаемого снижения ВВП Греции (-6,8% по итогам 2011 года) вопрос роста становится все актуальней, а рост ВВП Франции на 0,2% - это лишь 0,2%.

Тем не менее, полагает П.ИЛЬЯШЕНКО, украинским трейдерам следует игнорировать тон, характер и содержание новостных заголовков и концентрировать внимание на динамике фьючерсов на индекс S&P 500. В настоящий момент динамика американского рынка акций говорит в пользу открытия длинных позиций, хотя борьба за уровень 1350 пунктов еще не окончена.

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