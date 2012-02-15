Сегодня в Европе и США публикуется большой блок макростатистики – эксперты

Сегодня в Европе и США публикуется большой блок макроэкономической статистики.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, сегодня публикуются предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны, торговый баланс еврозоны, а также данные по промышленному производству, индекс деловой активности в промышленности и протоколы заседания Комитета по открытым рынкам в США.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки завершили торги вторника, 14 февраля, со смешанной динамикой. Индекс Украинской биржи вырос на 0,01% до 1513,18 пункта, а индекс ПФТС упал на 0,74% до 567,3 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+3,19%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,48%). В то же время, несколько хуже рынка завершили торги бумаги Ясиновского КХЗ (-2,24%) и «Укртелекома» (-1,06%).

По информации аналитиков, в начале торгов вторника на украинском фондовом рынке преобладали пессимистические настроения, связанные с понижением рейтинговым агентством Moody’s рейтингов шести стран ЕС, а также понижением агентствами Standard & Poor’s и Fitch рейтингов крупнейших испанских банков. Так, были понижены на одну ступень суверенные рейтинги таких стран, как Италия, Португалия, Словения, Словакия и Мальта, а рейтинг Испании был понижен сразу на две ступени. Также были понижены до «негативного» прогнозы по рейтингам Франции, Австрии и Великобритании.

Вместе с тем, сообщают аналитики, к середине дня во вторник негатив был нивелирован неожиданным ростом индекса экономических ожиданий инвесторов Германии в феврале, а также успешным размещением долговых бумаг Испании, Италии и Греции. Кроме того, поддержку рынку оказало решение Банка Японии увеличить программу выкупа активов. К завершению торговой сессии 14 февраля на Украинской бирже настроения на рынке снова ухудшились. Причиной этому послужили данные по розничным продажам из США, которые выросли меньше, чем ожидалось.

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