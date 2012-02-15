Торги на украинском фондовом рынке прошли в оптимистичных тонах - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 15 февраля, проходили в оптимистичных тонах на фоне благоприятной конъюнктуры, сложившейся на ведущих мировых площадках.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «основную поддержку рынку оказали заявления китайских властей о том, что КНР намерена помочь Европе в борьбе с долговым кризисом. Ранее из уст китайских чиновников звучали противоречивые высказывания на этот счет: заверения в готовности оказать помощь сменялись тезисами о том, что Европа должна рассчитывать лишь на собственные силы. Прояснение позиции Китая по данному вопросу инвесторы встретили покупками».

Как считает А.КУШНАРЕВ, формированию позитивного фона в среду способствовали и европейские макроэкономические данные, оказавшиеся в целом лучше ожиданий. Так, падение ВВП еврозоны в 4-м квартале 2011 года составило 0,3%, в то время как аналитики прогнозировали снижение индикатора на 0,4%. Данные по динамике ВВП Германии и Франции также превзошли экспертные оценки.

Аналитик отметил, что после обеда внимание зарубежных игроков переключилось на статданные из США. Выход слабой январской статистики по американскому промпроизводству (показатель не изменился в месячном исчислении, хотя эксперты ожидали его роста на 0,7%) несколько ослабил позиции покупателей за рубежом, однако украинские трейдеры на эту информацию практически не отреагировали.

По информации А.КУШНАРЕВА, в лидерах сессии среди представителей индексной корзины Украинской биржи вновь закрепились акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,81%), продолжившие расти на информации о том, что основной акционер предприятия получил контроль над компанией по производству вагонного литья из Чехии. Рост лучше рынка в среду показали также бумаги «Мотор Сичи» (+2,80%), «Укртелекома» (+1,32%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+0,68%). Наибольшие потери в первом эшелоне понесли акции «Донбассэнерго», подешевевшие на 1,22%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 февраля, вырос на 0,51% – до 570,02 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 273 млн. 583,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,59% – до 1522,07 пункта. Общий объем торгов составил 104 млн. 461 тыс. грн., из них на срочном рынке – 45 млн. 209 тыс. грн.