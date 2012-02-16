Рынки акций все еще не реализовали необходимость коррекции - эксперт
Всплеск оптимизма после высказываний первых лиц Китая перед началом вчерашней торговой сессии прогнозируемо улетучился, и рынки акций снова остались один на один со все еще не реализованной необходимостью скорректироваться.
Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.
В результате, сообщил он, к концу среды, 15 февраля, фондовые индексы США потеряли от 0,5% до 0,7%, а в четверг утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались в пределах еще 0,5%. Новостной фон по-прежнему состоит преимущественно из европейских новостей. Так, информация о том, что европейцы перенесли свою встречу, посвященную греческому вопросу, не дает покоя средствам массовой информации в течение вот уже более чем 24 часов. В то же время, участники рынка будут внимательны к экономическим и корпоративным новостям.
По мнению аналитика, несмотря на то, что в ходе вчерашней торговой сессии продавцы на глобальных площадках одержали довольно убедительную победу, у покупателей еще может быть шанс побороться за уровень 1350 для фьючерсов на индекс S&P 500. «Вероятность реванша оптимистов невысока, однако она существует. Интересным индикатором будущей динамики рисковых активов в течение дня станет динамика акций Apple, где сосредоточилась борьба сторонников коррекции с безнадежными оптимистами. Если после вчерашнего внутридневного разворота акции этой компании продолжат снижение, коррекция станет окончательной неизбежностью, и украинский рынок не избежит этой участи», - прогнозирует он.