Рынки акций все еще не реализовали необходимость коррекции - эксперт

Всплеск оптимизма после высказываний первых лиц Китая перед началом вчерашней торговой сессии прогнозируемо улетучился, и рынки акций снова остались один на один со все еще не реализованной необходимостью скорректироваться.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В результате, сообщил он, к концу среды, 15 февраля, фондовые индексы США потеряли от 0,5% до 0,7%, а в четверг утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались в пределах еще 0,5%. Новостной фон по-прежнему состоит преимущественно из европейских новостей. Так, информация о том, что европейцы перенесли свою встречу, посвященную греческому вопросу, не дает покоя средствам массовой информации в течение вот уже более чем 24 часов. В то же время, участники рынка будут внимательны к экономическим и корпоративным новостям.