Эксперты: основной темой для инвесторов остаются переговоры по греческому долгу

Основной темой для инвесторов остается достижение компромисса в переговорах по греческому долгу.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Как отмечают аналитики, Греция и ее официальные кредиторы достигли в среду вечером прогресса в согласовании условий второго пакета финансовой помощи.

Однако до окончательного одобрения сделки, согласно официальным заявлениям, необходимо решить еще несколько вопросов. Проведенная сторонами техническая работа позволила определить источник недостающего сокращения госрасходов в 2012 году на 325 млн. евро и разработать детальный список приоритетных акций с графиком их исполнения.

По информации аналитиков, мировые фондовые индексы закончили среду, 15 февраля, смешанной динамикой. Европейский Stoxx600 вырос на 0,2%, а индексы США упали на 0,5-0,7%. Движение последних было продиктовано падением на 2,3% компании Apple Inc.

По словам аналитиков, украинский индекс UX увеличился в среду на сильном росте «Мотор Сичи» и Стахановского ВСЗ (оба прибавили по 2,8%). Прибыль «Мотор Сичи» в 2011 году выросла на 9% до 1,34 млрд. грн., хотя показатель оказался хуже консенсус-прогноза. На зарубежных площадках акции «Кернел» упали на 0,4% после публикации финансовых результатов за второй квартал 2012 финансового года.

Аналитики полагают, что из сегодняшней макроэкономической статистики наиболее ожидаема публикация индекса промпроизводства в Украине за январь. После неожиданного падения индекса в декабре ожидается восстановление роста в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 февраля, вырос на 0,51% – до 570,02 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 273 млн. 583,9 тыс. грн.