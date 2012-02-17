Экономические данные США оказались лучше ожиданий - эксперт

Глобальные рынки акций в четверг, 16 февраля, проявили толерантность к европейским новостям и обратили внимание на публикацию экономических данных, которые оказались, к удивлению многих, лучше ожиданий.

Так прокомментировал УНИАН ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, опубликованные значения индексов деловой активности в регионе Филадельфии (вчера) и Нью-Йорка (позавчера) говорят о том, что промышленный сектор США продолжает восстановление, и темпы восстановления ускоряются.

Из-за того, что динамика активности в промышленном секторе Соединенных Штатов является отражением состояния мировой экономики, данные о росте активности в конечном счете перевесили европейскую неопределенность.

В итоге, отметил аналитик, «рынки рисковых активов отыграли снижение среды, но остановились ниже локальных максимумов. Таким образом, произошедшее на мировых площадках в четверг в большей степени напоминает отскок после снижения, чем рост после коррекции».